تبدأ من 197 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات شيفروليه أوبترا 2021

تشارك شركة شيفروليه العالمية داخل السوق المصري للسيارات بالعديد من الاصدارات المختلفة مثل، السيارة الرياضية متعددة الاستخدام كابتيفا، و الايقونة ماليبو، و أيضًا النموذج الشهير "اوبترا" والذي ينتمي إلى فئة السيدان بإطلالة 2021.
حصلت شيفروليه اوبترا على حزمة من وسائل الأمن والسلامة باختلاف الفئات المقدمة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ومرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن خلفية.
تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 110 حصان، و عزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.
وبفضل هذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 13.2 ثانية، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 7.3 لتر، و ذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم.
ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيفروليه أوبترا موديل 2021.
الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 197.500 جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك جميع الكماليات موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 204 آلاف جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك هاي لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 214.400 جنيه.
الفئة الرابعة أوتوماتيك توب لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 220.900 جنيه.
حصلت شيفروليه اوبترا على حزمة من وسائل الأمن والسلامة باختلاف الفئات المقدمة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ومرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن خلفية.
تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 110 حصان، و عزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.
وبفضل هذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 13.2 ثانية، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 7.3 لتر، و ذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم.
ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيفروليه أوبترا موديل 2021.
الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 197.500 جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك جميع الكماليات موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 204 آلاف جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك هاي لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 214.400 جنيه.
الفئة الرابعة أوتوماتيك توب لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 220.900 جنيه.