ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

في 8 خطوات.. كيفية تنظيف الردياتير في المنزل

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:02 م
الردياتير
الردياتير
Advertisements
أماني نوار
كثير من قائدي السيارات لا يهتمون بنظافة الردياتير، لتفادي الانتظار في مراكز الصيانة، وهذا يؤدي إلى انسداده نتيجة الشوائب والأوساخ والصدأ داخله.

وفي هذا التقرير نقدم طريقة بسيطة لتنظيف الردياتير في المنزل بخطوات بسيطة.

1-أولا غلق محرك السيارة، والانتظار قليلا إلى أن تبرد السيارة تماما، وذلك قبل البدء في التنظيف.

2- حاول أن تقوم بفك الصمام الخاص بتصريف سائل التبريد في الردياتير، والتأكد من تصريف لتر من السائل كحد أدنى.

3- يجب إعادة تركيب صمام تصريف الردياتير مرة أخرى، وفتح غطاء الردياتير مع وضع المنظف الخاص بالردياتير.

4-يجب غلق غطاء الردياتير مرة أخرى، وقم بإعادة تشغيل المحرك لمدة 10 دقائق، ونقوم بغلق المحرك وانتظر قليلا.

5-افتح غطاء الردياتير، وذلك بعد التأكد من انخفاض حرارة المحرك تمام، بعد فك صمام الردياتير، وصرف السائل بداخله.

6- بعدها حاول أن تضع أنبوب أو خرطوم في الردياتير لضخ المياه بداخله لمدة 10 دقائق لتنظيف الشوائب والأوساخ.

7- ركب صمام التصريف مرة ثانية في الردياتير، وحاول أن تضع السائل للتبريد في الردياتير.

8-ينصح الخبراء دائما بتكرار عملية التنظيف مرة كل 6 شهر أو 20.000 حتى يعمل الردياتير بكفاءة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

3 طرق لوضع المياه في ردياتير السيارة

تعرف على الفرق بين السيارات ذات شكمان واحد وأخرى بشكمانين

خزان التمدد.. المسئول عن مستوى سائل التبريد بالسيارة

الطريقة الصحيحة لوضع المياه في الردياتير

ينشر 4 ص ..إزاي ماتخليش عربيتك تجيب وش سلندر وإنت بتزود مياه الردياتير

طرق تنظيف محرك السيارة من الداخل للحفاظ عليه

ترشيحاتنا

الأهلي يرد بقوة على رسالة بايرن ميونخ .. تفاصيل

ابنة عمرو دياب تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب صورها الجريئة

خالد الغندور يفاجئ الأهلاوية قبل ساعات من مواجهة الدحيل القطري

الرجالة شرفتنا.. أول تعليق من مجلس إدارة الأهلي بعد الفوز على الدحيل في مونديال الأندية

بنك مصر يعلن عن عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري

أول لقاء رسمي .. مواجهة ودية بين الأهلى وبايرن ميونيخ قبل مونديال الأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تنتقم من خطيبها الخائن وعشيقته بأغرب طريقة

قميص مكشوف.. ابنة عمرو دياب تواصل استفزاز الجمهور

توب جرئ.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها