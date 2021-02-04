في 8 خطوات.. كيفية تنظيف الردياتير في المنزل









1-أولا غلق محرك السيارة، والانتظار قليلا إلى أن تبرد السيارة تماما، وذلك قبل البدء في التنظيف.



2- حاول أن تقوم بفك الصمام الخاص بتصريف سائل التبريد في



3- يجب إعادة تركيب صمام تصريف الردياتير مرة أخرى، وفتح غطاء الردياتير مع وضع المنظف الخاص بالردياتير.



4-يجب غلق غطاء الردياتير مرة أخرى، وقم بإعادة تشغيل المحرك لمدة 10 دقائق، ونقوم بغلق المحرك وانتظر قليلا.



5-افتح غطاء الردياتير، وذلك بعد التأكد من انخفاض حرارة المحرك تمام، بعد فك صمام الردياتير، وصرف السائل بداخله. وفي هذا التقرير نقدم طريقة بسيطة لتنظيف الردياتير في المنزل بخطوات بسيطة.1-أولا غلق محرك السيارة، والانتظار قليلا إلى أن تبرد السيارة تماما، وذلك قبل البدء في التنظيف.2- حاول أن تقوم بفك الصمام الخاص بتصريف سائل التبريد في الردياتير ، والتأكد من تصريف لتر من السائل كحد أدنى.3- يجب إعادة تركيب صمام تصريف الردياتير مرة أخرى، وفتح غطاء الردياتير مع وضع المنظف الخاص بالردياتير.4-يجب غلق غطاء الردياتير مرة أخرى، وقم بإعادة تشغيل المحرك لمدة 10 دقائق، ونقوم بغلق المحرك وانتظر قليلا.5-افتح غطاء الردياتير، وذلك بعد التأكد من انخفاض حرارة المحرك تمام، بعد فك صمام الردياتير، وصرف السائل بداخله.



6- بعدها حاول أن تضع أنبوب أو خرطوم في الردياتير لضخ المياه بداخله لمدة 10 دقائق لتنظيف الشوائب والأوساخ.



7- ركب صمام التصريف مرة ثانية في الردياتير، وحاول أن تضع السائل للتبريد في الردياتير.



8-ينصح الخبراء دائما بتكرار عملية التنظيف مرة كل 6 شهر أو 20.000 حتى يعمل الردياتير بكفاءة.

