75 دقيقة.. الأهلي يفقد النزعة الهجومية والشناوي ينقذ مرماه من هجوم الدحيل

انتهت أحداث 75 دقيقة من مباراة الأهلي ومنافسه الدحيل القطري بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الإفتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.





الشوط الأول..





ضربة البداية كانت من نصيب النادي الأهلي، بدأ بهجمة على مرمى الدحيل ولكن لم تكتمل واستقرت بين أقدام دفاع الفريق القطري.





حاول الدحيل الإنطلاق من ناحية محمد هاني لاعب الأهلي في الجبهة اليمنى، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ولكن كان هاني يقظ ومنع ايدنيلسون من المرور بخطأ لصالح الدحيل.





وسدد فريق الدحيل أول كرة له في الدقيقة الرابعة، على مرمى محمد الشناوي ولكن كانت بعيدة عن المرمى ولم تشكل أي اختبار على شنو.





وصل الأهلي لأول مرة في الدقيقة 6 الى مرمى الدحيل، عن طريق محمد مجدي أفشة الذي مرر كرة بينية مميزة لوالتر بواليا تركها لتصل لطاهر محمد طاهر الذي توغل وسدد كرة ولكن خرجت لركنية أولى لصالح المارد الأحمر.





وهتفت جماهير الأهلي باسم مؤمن زكريا في الدقيقة 8 من عمر المباراة احياء لموهبة اللاعب الذي أصاب بمرض نادر خلال الآونة الأخيرة، ويعيش في فترة علاجية خلال الفترة الحالية.





وكاد أن يفعلها حسين الشحات ويهز الشباك في الدقيقة 11 من عمر المباراة، بعد مراوغة دفاع الدحيل والوصول الى المرمى ولكن تدخل الحارس بقوة وأبعد الكرة.





وظهر الحذر على الدحيل وبدأ ترتيب صفوفه ودفاعاته من جديد، لتفادي هجوم الاهلي الذي بدأ في الوصول الى المرمى كثيرًا.





هدأ اللقاء في ظل سيطرة أهلاوية على الكرة، دون أي خطورة على مرمى الدحيل.





وأحكم الدحيل دفاعاته امام الأهلي، ومنع اي لاعب من المرور الى منطقة الجزاء، حتى تخطى لاعبي المارد الأحمر أكثر من 9 تمريرات دون الوصول الى منطقة جزاء الفريق القطري.





وفي الدقيقة20 هتفت الجماهير لشهداء جماهير نادي الزمالك احياء لذكراهم، في لفتة طيبة من جماهير النادي الاهلي.





وتلقى حمدي فتحي لاعب الأهلي أول بطاقة صفراء في المباراة في الدقيقة 27 بعد تدخل قوي مع لاعب خط وسط فريق الدحيل القطري.





وفي الدقيقة 31 سدد حسين الشحات كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ليتقدم الأهلي على الدحيل 1-0.





وزادت السيطرة من الاهلي عقب تسجيل الهدف الأول، وحاول مجي قفشة ومعلول تعزيز التقدم للمارد الأحمر، وصنعا هجمة رائعة في الدقيقة 33 ولكن تمكن دفاع الدحيل من التدخل وحرمان الأهلي من الهدف الثاني.





انفرد والتر بواليا لاعب الأهلي بحارس مرمى الدحيل صلاح زكريا، وسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 38 من عمر المباراة.





وطالب لاعبي الدحيل بالعودة لخاصية الـ VAR، وبالفعل خضع الحكم لطلبهم وحكم بالغاء الهدف بداعي التسلل على والتر بواليا لاعب الأهلي.





الشوط الثاني..





بدأ الدحيل القطري شوط المباراة الثاني بشكل مختلف، وظهر شكله الهجومي وبدأ يهدد مرمى النادي الأهلي بشكل ملحوظ.





وجاء الرد سريعًا من الأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر الذي توغل بين دفاعات الدحيل، ودخل منطقة الجزاء وهدد مرمى الفريق القطري.





وتعرض والتر بواليا الى السقوط بعد اشتباكه مع أحد مدافعي فريق الدحيل، وتوقفت المباراة لتلقي اللاعب العلاج؛ واستمر بواليا في الملعب دون الخروج.





وأجرى بيتسو موسيماني التبديل الأول في الدقيقة 53 بخروج حمدي فتحي ونزول أليو ديانج كتبديل تكتيكي لزيادة الحس الهجومي.





وأخطأ لاعبو الأهلي مرتين الأولى عن طريق محمد هاني الذي مرر كرة للمنافس ارتدت بهجمة خطيرة على المارد الأحمر، والثانية من أيمن أشرف بنفس الطريقة.





وفي هجمة خطيرة سدد لاعب الدحيل القطري كرة مخادعة كادت أن تسكن شباك الأهلي في الدقيقة 61 من عمر المباراة.





وتألق الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنع لاعبي الدحيل من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 63 من عمر المباراة في كرة رائعة من هجوم الفريق القطري منعها شنو من الدخول في مرماه.





وسقط عمرو السولية لاعب الأهلي في كرة تدخل خلالها على لاعب الدحيل في منتصف الملعب واستحضر الجهاز الطبي لتلقي العلاج.





وأجرى الأهلي تبديلين دفة واحدة بخروج طاهر محمد طاهر وحل أكرم توفيق بدلًا منه وخروج والتر بواليا ونزول مروان محسن في الدقيقة 71.





وخرج أحمد ياسر وحل اسماعيل محمد بدلًا منه كتغيير هجومي لفريق الدحيل في الدقيقة 72.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.





بينما دخل فريق الدحيل بهذا التشكيل:

حراسة المرمى: علي صالح زكريا

الدفاع: محمد موسى - بسام الراوي - مهدي بن عطيه - احمد ياسر المحمدي

الوسط: إدميلسون، كريم بوضياف، على كريمي، سلطان البريك

الهجوم: اولونجا- دودو



