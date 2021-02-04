نائب: الشائعات والأخبار الكاذبة أصبحت لا تجدي نفعا

أكد النائب أكمل فاروق عضو مجلس الشيوخ، رفضه التام للإساءة للدولة والقيادة السياسية، موضحا أن مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من استفادة فئة كبيرة بالمجتمع منها، إلا أن هناك بعض الأشخاص يستغلونها في نشر المغالطات والأكاذيب التي ليس لها أي أساس من الصحة.





وأكد فاروق في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الإنجازات التي تم تحقيقها هي خير دليل على عدم صحة المعلومات التي يروجها البعض لتشويه صورة مصر علي المستوى الخارجي.





وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الشائعات المغرضة والمحاولة في قلب الأوضاع بالداخل، أصبحت لا تجدي نفعا بسبب وعي المواطن الذي راهنت عليه القيادة السياسية.





جدير بالذكر أن الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد أكد على ضرورة التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بمجالي حقوق الإنسان والثقافة، نظرا لارتباطهم الكبير بقضايا حقوق الإنسان.





جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد علي الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.





واستشهد ابو العلا في كلمته، بتولي رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان الفرنسي مسئولية جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، وقيامها بتقديم مشروع قانون لتقييد نشر الإعلانات الضارة للشباب والأطفال والبالغين وكذلك ما يسيء للأمن القومي الفرنسي، على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.