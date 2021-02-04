إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية .

ويقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وكانت هيئة موانئ البحر الاحمر اعلنت اغلاق مينائي السويس والزيتيات بمحافظة السويس نظرا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 40 عقدة شمالية غربية وارتفاع الامواج ما بين 6-9 امتار وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .