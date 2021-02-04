بايدن يطالب روسيا بالإفراج عن نافالني فورا.. ويحذر بوتين من أمر مهم

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن بلاده وافقت مع روسيا على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "ستارت 3" حتى عام 2026.





وأضاف بايدن في كلمة له اليوم الخميس عن سياسته الخارجية، أنه أوضح لنظيره الروسي فلاديمير بوتين اختلافه مع من سبقه من الرؤساء.





وأشار إلى أن اعتقال المعارض الروسي نافالني مقلق وتدين أمريكا بشدة تعامل روسيا معه، مطالبا بإطلاق سراحه فورًا.





وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أجرى أول اتصال هاتفي اليوم الخميس، بنظيره الروسي، سيرجي لافروف، تحدثا خلاله عن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، ومعاهدة ستارت 3.





وأكد لافروف خلال الاتصال الهاتفي، استعداد روسيا لتطبيع العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وحوار بناء حول دائرة واسعة من القضايا.





وحسب "روسيا اليوم"، أضاف بيان وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف وبلينكن رحبا، استمرارا للاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية حتى عام 2026، الأمر الذي سيسهم في تحسين الأوضاع في مجال الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي".





وعن قضية المعارض الروسي، ألكسي نافالني، التي تطرق إليها بلينكن، أكد لافروف بوضوح ضرورة احترام قوانين روسيا ونظامها القضائي.





ولفت لافروف انتباه بلينكن إلى قضايا اضطهاد أشخاص مشاركين في الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، داعيا إلى ضمان الشفافية في العمليات القضائية ذات الصلة.