ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن يطالب روسيا بالإفراج عن نافالني فورا.. ويحذر بوتين من أمر مهم

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:04 م
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
قسم الخارجي
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن بلاده وافقت مع روسيا على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "ستارت 3" حتى عام 2026.

وأضاف بايدن في كلمة له اليوم الخميس عن سياسته الخارجية، أنه أوضح لنظيره الروسي فلاديمير بوتين اختلافه مع من سبقه من الرؤساء.

وأشار إلى أن اعتقال المعارض الروسي نافالني مقلق وتدين أمريكا بشدة تعامل روسيا معه، مطالبا بإطلاق سراحه فورًا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أجرى أول اتصال هاتفي اليوم الخميس، بنظيره الروسي، سيرجي لافروف، تحدثا خلاله عن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، ومعاهدة ستارت 3.

وأكد لافروف خلال الاتصال الهاتفي، استعداد روسيا لتطبيع العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وحوار بناء حول دائرة واسعة من القضايا.

وحسب "روسيا اليوم"، أضاف بيان وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف وبلينكن رحبا، استمرارا للاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية حتى عام 2026، الأمر الذي سيسهم في تحسين الأوضاع في مجال الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي".

وعن قضية المعارض الروسي، ألكسي نافالني، التي تطرق إليها بلينكن، أكد لافروف بوضوح ضرورة احترام قوانين روسيا ونظامها القضائي.

ولفت لافروف انتباه بلينكن إلى قضايا اضطهاد أشخاص مشاركين في الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، داعيا إلى ضمان الشفافية في العمليات القضائية ذات الصلة.   
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إدارة بايدن تقدم أول عرض إلى روسيا خاص بالأسلحة النووية

بايدن يهاجم روسيا بسبب قضية نافالني

بعد اتصال بايدن.. بوتين يحيل مشروع قانون بتمديد معاهدة ستارت إلى الدوما

روسيا تكشف مفاجأة بشأن اتفاق تمديد معاهدة ستارت مع أمريكا

لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد الروسي توصي بالتصديق على اتفاق تمديد "ستارت"

خلافات كبيرة.. الكرملين يكشف تفاصيل أول اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين

ترشيحاتنا

شاهد.. هدف حسين الشحات في شباك الدحيل

الأهلي يرد بقوة على رسالة بايرن ميونخ .. تفاصيل

الأمطار تصل 15 ملم.. الري تكشف مستجدات حالة الطقس السييء

7 تحذيرات للطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

توب جرئ.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

تدريبات ومراجعات .. وزير التعليم يزف بشرى سارة لـ طلاب المرحلة الثانوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تنتقم من خطيبها الخائن وعشيقته بأغرب طريقة

قميص مكشوف.. ابنة عمرو دياب تواصل استفزاز الجمهور

توب جرئ.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها