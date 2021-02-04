تعليق علي معلول على مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ

قال علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراتهم أمام الدحيل كانت صعبة لكن إصرار اللاعبين والروح التي كانت موجودة وجعلتهم يفوزون.





وأضاف معلول، في تصريحات لقناة الكأس القطرية عقب المباراة: "مباراة الدحيل كانت صعبة، وذاكرنا الفريق وكنا نعرف بوجود عناصر ممتازة ولاعبين مميزين يحققوه الفارق في أي لحظة له والحمدلله إصرار اللاعبين والروح الموجودة جعلتنا نفوز ، مباراة بايرن ستكون صعبة سنواجه بطل أوروبا لكن لدينا الوقت للتحضير ونكون في أحسن حال لنظهر في مقابلة تليق بنا".





وقاد حسين الشحات، الأهلي لفوز في مباراته أمام الدحيل في الدقيقة 30 بهدف نظيف سجله خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس.



