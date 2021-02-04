عم حارس لو مسك الفريق هياخد بطولات.. رضا عبدالعال: الأهلي يوفر لبن العصفور لفريقه

أكد الكابتن رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، أن أي مدرب يتوج ببطولات مع النادي الأهلي بما يمتلكه من لاعبين على قدرات عالية، قائلا: "عم حارس لو مسك الفريق هياخد بيه بطولة، والأهلي موفر لبن العصفور للاعبين".





وأضاف رضا عبد العال، خلال تحليل مباراة الأهلي بكأس العالم للأندية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إدارة نادي الأهلي توفر كل الإمكانات للحصول على البطولات.





وشدد رضا عبد العال، على أهمية انتهاء الأهلي سريعًا من مباراة الدحيل القطري، قائلا: "لا بد من تقديم الثقة للاعبي النادي الأهلي قبل مباراة بايرن ميونخ في دور الـ4 بطولة كأس العالم للأندية، وأن إدارة وجهاز الأهلي يوصل إلى لاعبيه أنهم أحسن فريق في العالم.. وايه مانع أكسب البايرن".