بدون أدوية.. 5 مكونات طبيعية لـ علاج الدمامل

يمكن للعديد من مشاكل البشرة مثل الطفح الجلدي و البثور الدهنية والبقع الداكنة والبقع الجافة والدمامل أن تؤثر هذه حتى على حياتنا اليومية لأن لديهم أعراض ملحوظة، والدمامل في الأساس تعتبر عدوى جلدية تبدأ في الغالب في بصيلات الشعر وفي البشرة الدهنية، فهو تفاعل بكتيري ينتشر على الوجه والكتفين والإبطين، وقد تتطلب الدمامل كبيرة الحجم عناية طبية فورية ويمكن أن تؤدي إلى التهابات ومضاعفات شديدة، لذا لا يُنصح بفرقعة الصديد فالدمل قد ينفجر ويشفى من تلقاء نفسه مع مرور الوقت، تحدث الدمامل أيضًا نتيجة للحلاقة وجروح الجلد وسوء النظافة.





لذا نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع "Onlymyhealth" بعض العلاجات الطبيعية للتخلص من الدمامل بالمنزل.





1. الكركم

يحتوي الكركم على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات تجعله علاجًا منزليًا خاصًا لاستخدامه على الجلد للبثور، حيث لديه القدرة على شفاء الدمامل الحرارية وتبريد بشرتك، يمكنك إضافته لكوب من اللبن للحصول على تأثير أفضل، حيث يعتبر الكركمين الموجود في الكركم طريقة جيدة لعلاج الدمامل على بشرتك، كما يمكنك أيضا مزج مسحوق الكركم مع القليل من زيت الخروع لوضعه على البشرة بسهولة، استخدمي هذا العلاج المنزلي مرتين يوميًا كل يوم وسوف تلتئم الدمامل.









2. زيت شجرة الشاي

يحتوي على خصائص مفيدة مضادة للجراثيم ومطهرة، فهو إنه زيت أساسي يمكن أن يساعد في التئام الدمامل، لكن تذكر دائمًا أنه يجب عليك تنظيف بشرتك أو المنطقة المصابة بالماء قبل استخدام أي نوع من الزيت، فقط خذ بضع قطرات من زيت شجرة الشاي وضعها على الدمل، ولا تنس تغطية الدمل بضمادة.

سيساعد ذلك في تنظيف البشرة وعلاجها من الداخل، قم باستخدام كرة قطنية من الزيت لوضعها على الجلد ويمكنك حتى تخفيفها بالماء قبل وضعها، كرر هذه العملية كل يوم مرة لمدة أسبوع وانتظر النتائج المرجوة.





3. البصل

البصل النيء هو أيضًا أحد أفضل العلاجات المنزلية لعلاج الدمامل بشكل طبيعي، حيث يحتوي البصل على خصائص مسكنة ومضادة للفطريات ومطهرة تجعله مفيدًا لتقليل حرارة الدمامل وتهدئتها، ويمكنها حتى المساعدة في إخراج القيح من الدمامل بشكل طبيعي، كما يحتوي البصل أيضًا على مضاد حيوي طبيعي يسمى الأليسين الذي يساهم في حل هذه المشكلة الجلدية والبصل الخام هو أفضل طريقة لهذا الغرض.

فقط عليك قطع شريحة من البصل ووضعها فوق الخُرّاج أو الدمل وضع قطعة قماش لتغطية المنطقة وافعل ذلك على الأقل مرتين في اليوم، ستبدأ الدمامل في التعافي بمرور أيام قليلة.





4. اللبن

يُعرف اللبن أيضًا بأنه علاج طبيعي مفيد جدًا لمعالجة الدمامل في المنزل، يمكنك فقط وضع ملعقة كبيرة من اللبن على الدمامل أو عمل عجينة بإضافة القليل من الكركم والخل للحصول على تأثير أفضل، ستخدم هذا العلاج على الدمامل مرتين في اليوم واتركه يجف، وبمجرد أن يجف فم بشطفه، ستبدأ الدمامل في التقليل من الشعور بالألم وستنظف الجلد أيضًا، حيث يحتوي اللبن على خصائص تبريد ومهدئة لمعالجة الدمامل.





5. عصير بطاطس





البطاطس مغذية للغاية ولها العديد من الفوائد الصحية وكذلك الجلد، فيمكنك استخدام البطاطس أو حتى قشرها للاستفادة من مكوناتها، لأنها مصدر غني بالبروتينات ومضادات الأكسدة التي تساعد في التئام الدمامل على الجلد، يمكنك تقطيع البطاطس إلى قطعتين ووضعها على بشرتك، بل يمكنك أيضًا صنع نصف كوب من عصير البطاطس لتستهلك كل يوم.