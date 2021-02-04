يواجه الاستدعاء بالأمر.. ترامب يرفض المثول للإدلاء بشهادته في محاكمة العزل

طلب مديرو مساءلة الرئيس الامريكي السابق، في مجلس النواب، اليوم الخميس من دونالد ترامب الإدلاء بشهادته في محاكمة عزله القادمة في مجلس الشيوخ، في خطوة دراماتيكية لمحاولة تسجيل بشأن سلوكه المحيط بأعمال الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول.





ولكن سرعان رد واجه الفريق القانوني لترامب برفض الدعوة في رد مقتضب على فريق المساءلة في مجلس النواب، ما أعاد القرار إلى الديمقراطيين بشأن ما إذا كانوا سيحاولون إجبار ترامب على الإدلاء بشهادته بأمر استدعاء.





وأرسل مدير المساءلة النائب جيمي راسكين رسالة إلى محامي ترامب اليوم الخميس يطلب فيها من ترامب الإدلاء بشهادته قبل أو أثناء محاكمة الاتهام المقبلة، والتي تبدأ يوم الثلاثاء، بحجة أن شهادته كانت ضرورية بعد أن طعن في مزاعم مجلس النواب بأنه حرض على التمرد في مبنى الكابيتول.





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وكتب راسكين، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند، "قبل يومين، قدمت إجابة رفضت فيها العديد من الادعاءات الواقعية الواردة في مقال الإقالة".





وأضاف "لقد حاولت إذن أن تضع الحقائق الحاسمة موضع النقاش على الرغم من الأدلة الواضحة والقاطعة على إهانتك الدستورية، في ضوء اعتراضك على هذه الادعاءات الواقعية، أكتب إليك لأدعوك للإدلاء بشهادتك تحت القسم، إما قبل أو أثناء محاكمة الإقالة في مجلس الشيوخ ، بشأن سلوكك في 6 يناير 2021. "





ورد محامو ترامب بسرعة لطلب راسكين يوم الخميس، في رسالة من ثلاث فقرات، قائلين إن "الطلب كان علامة على أن مجلس النواب لم يتمكن من إثبات مزاعمه ضد ترامب".





وكتب محامو ترامب، بروس كاستور وديفيد شوين، أن "استخدام دستورنا لإجراء إجراءات عزل مزعومة أمر خطير للغاية لمحاولة ممارسة هذه الألعاب".





وأكد مستشار ترامب جيسون ميللر أن ترامب رفض الطلب ، وقال لشبكة CNN ، "الرئيس لن يشهد في إجراء غير دستوري".





وتحدث كبار مساعدي ترامب عن عدم الذهاب إلى مجلس النواب للدفاع عن نفسه قبل مساءلته الثانية في يناير ، وهو تكتيك مماثل اعتبره أيضًا في المرة الأولى التي يتم فيها عزله.





يثير الرفض السريع لطلب الشهادة سؤالًا حول ما إذا كان الديموقراطيون سيحاولون استدعاء ترامب للإدلاء بشهادته أمام المحاكمة.





ولم تذكر رسالة مجلس النواب أمر استدعاء.



