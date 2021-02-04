البحرين تسجل 704 إصابات جديدة بـ كورونا.. وأكثر من 177 ألفا تلقوا اللقاح

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقالت وزارة الصحة، إن الفحوصات التي بلغ عددها 14534، اليوم الخميس، أظهرت تسجيل 704 حالات قائمة جديدة منها 317 حالة لعمالة وافدة، و 372 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 15 حالة قادمة من الخارج.





كما تعافت 412 حالة إضافية من فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 99939.





وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 33 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 97 حالة، في حين أن 5147 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5180 حالة قائمة.





وعن عدد من تلقوا تطعيم فيروس كورونا "كوفيد-19"، قالت الوزارة إنهم بلغوا 177233 شخصًا حتى الآن.





وفيما يتعلق بعدد حالات التطعيم لهذا اليوم، تبين من الإحصاء الرسمي للفريق الوطني أنه بلغ 2139 حالة تطعيم.