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توك شو

هلا رشدي توضح أسباب سحر أم كلثوم وتأثيرها على الجمهور.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:11 ص
أم كلثوم
أم كلثوم
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محمد القاضي
قالت المطربة هلا رشدي، إنها تحاول إيصال أحساس أم كلثوم للجمهور عندما تغني لها، معقبه «بحاول أوصل إحساسها اللي كانت بتوصله للناس».

وأضاف "رشدي"، خلال استضافتها ببرنامج "سهرة خاصة"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": «أم كلثوم كانت تتميز بصدق الكلمة، لأن كلامها كان خارج من الأعماق».

وأشارت: «أحد أسباب سحر أم كلثوم هو صدق الكلمة التي كانت تُكتب لها، والدليل أن كلامها ما زال يؤثر بشكل كبير حتي الآن».

وحلت المطربة هلا رشدي، ضيفه علي الإعلامية "لبني عسل"، ببرنامج "سهرة خاصة"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، بمناسبة الذكرى ال46 على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم.
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