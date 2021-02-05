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رياضة

عضو لجنة الزمالك يتسبب في أزمة جديدة تهدد برحيل مدير التسويق

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:21 ص
الزمالك
الزمالك
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القسم الرياضي
قام خالد رفعت مدير التسويق والتعاقدات بنادي الزمالك بإثارة الجدال خلال الساعات القليلة الماضية عقب قيامه بنشر بوست عبر موقع التواصل الاجتماعي  توتير وجاء كالتالي :

ممكن أسأل سؤال يمكن انا غلط، هو شخصيات سوبرمان وباتمان وغيرهم مش شخصيات أسطورية يعني في الكارتون والأفلام ولا في منهم بجد، هو في حد بيفهم في الكورة والمالية والتدريب والاحتراف والانتقالات والتسويق والسلة واليد واللبس والاعلان  والقناة وكمان ممكن يفتي في كل ده!

وجاءت رسالة خالد رفعت ردا ، علي تدخل أحد أعضاء اللجنة المعينة التي تدير شؤون النادي خلال الفترة الحالية لحين إجراء انتخابات الجمعية العمومية .

ويدرس خالد رفعت بجدية تقديم استقالته خلال الأيام القليلة المقبلة ،خاصة بعد الأزمة التي حدثت منذ ايام وعدم استشارته في تعاقدات اللاعبين والصفقات الجديدة .
حيث فجر مصدر مطلع داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل ، وهي أن مدير التعاقدات بنادي الزمالك قد فؤجي بزيادة قيمة اللاعب سيف الدين الجزيري بعد ، اتفاق مدير التسويق مع وكيل اللاعب وناديه ، إلا أن أحد أعضاء اللجنة اقنع الجميع وقام بزيادة قيمة عقد اللاعب ، وهذا بالإضافة لرفض لجنة الكرة علي الصفقة ، مما أثار غضب الجميع سواء مدير التسويق والتعاقدات أو كابتن أشرف قاسم المشرف العام على الفريق .

واكمل المصدر حديثه ، أن هذا الأمر أصبح بالفعل يهدد استقرار نادي الزمالك بسبب التدخل دون داعي مما يثير علامات استفهام كثيرة حول الأمر ، وهذا ايضا دون محاولة من تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، لوضع حد لهذا العضو مع العلم أن الكثير من رموز القلعة البيضاء قاموا بشكوى ثلاثة من اللجنة المعينة ومن البعض بنادي الزمالك للوزير ولكن دون جدوى .

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اختيار خالد رفعت مديرًا للجنة التعاقدات في الزمالك

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