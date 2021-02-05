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رياضة

قبل مواجهة بايرن ميونخ.. محمد ثروت لـ لاعبي الأهلي: ربنا يعينكم ع اللي معندهمش قلب ولا رحمة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:31 ص
صدى البلد
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سيد احمد
وجه الفنان محمد ثروت رسالة لـ لاعبى النادى الاهلى بعد تحقيق اول فوز لهم فى بطولة كاس العالم للاندية على حساب نادى الدحيل القطرى . 

ونشر محمد ثروت صورة لـ لاعبى النادى الاهلى عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام " وعلق قائلا : براڤو يا رجالة شرفتوا كل المصريين .. وربنا يعينكم ع اللي معندهمش قلب ولا رحمة في نص النهائي ".


و انتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه الدحيل القطري بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف  في مرمى الدحيل القطري، في اللقاء الإفتتاحي عن طريق حسين الشحات بكرة صاروخية مباغتة في الدقيقة 31 من عمر المباراة.
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