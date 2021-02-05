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أخبار العالم

أمريكا ترد على تركيا بشأن اتهامها بالوقوف وراء محاولة انقلاب 2016

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن رفضها لاتهامات وزير تركي لواشنطن، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان يوم الخميس، إن "تأكيدات مسؤولين أتراك بأن الولايات المتحدة ضالعة في الانقلاب الفاشل في تركيا في عام 2016، خاطئة تماما".

وأضاف البيان أن "مثل تلك التصريحات وغيرها من المزاعم غير المسؤولة والتي لا أساس لها بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن أحداث في تركيا، لا تتسق مع وضع تركيا كحليف في حلف شمال الأطلسي وشريك استراتيجي للولايات المتحدة".

ونقلت صحيفة "حريت" التركية عن وزير الداخلية سليمان صويلو، الخميس، اتهامه لواشنطن بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل عام 2016، والذي تتهم أنقرة رجل الدين فتح الله جولن المقيم بالولايات المتحدة، بالمسؤولية عنه.

وقال صويلو إن الولايات المتحدة "أدارت محاولة الانقلاب بينما نفذتها شبكة جولن"، مضيفا أن "أوروبا كانت متحمسة حيالها".








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