أمطار علي مناطق متفرقة بشمال سيناء.. وغرق الشوارع بسبب تراكمات المياه

استمر هطول الأمطار علي عدة مناطق في محافظة شمال سيناء، حتي الساعات الاولي من صباح اليوم الجمعة ، الأمر الذي تسبب في غرق الشوارع بمدن المحافظة خاصة مدينة العريش .





وأعاقت الأمطار تحركات المواطنين بسبب تراكم للمياه في الشوارع الفرعية و كذلك في بعض الأماكن بالشوارع الرئيسية.





وانتشرت الغيوم المحملة بالسحب في سماء سيناء الي جانب هبوب رياح باردة ، والتي وصلت الي درجة الصقيع خاصة في المناطق المفتوحة بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء .





وهطلت امطار رعدية غزيرة في مدينة العريش علي بعض المناطق دون اخري والتي لم تؤثر علي مجريات الحياه في العاصمة العريش حيث تسير الحياة بشكل طبيعي، لكن كما ساعدت سرعة الرياح في حدوث زيادة معدلات المد والجزر الأمواج علي الشاطئ حيي وصلت الأمواج الي عدة أمتار علي الساحل بسبب هذه الظاهرة الطبيعية.





و قال حسين إبراهيم ، ان مناطق الشيخ زويد ورفح شهدت هطول امطار عزيرة، إلى جانب هطول امطار في معظم مناطق رفح خاصة مناطق الساحل في الساعات الاولي من نفس اليوم الخميس .





وفي بئر العبد هطلت الأمطار بدرجة متوسطة خلال فترة قليلة بينما استمرت خالة هبوب الرياح التي ادت الي ارتفاع الامواج ببحيرة البردويل رغم اغلاقها أمام نشاط الصيد لمدة أربعة أشهر من يناير حتي نهاية شهر أبريل القادم ٢٠٢١م





وقد سارع المواطنون بمركزي الجسنة ونخل بوسط سيناء منذ ساعات الصباح ، وذلك بعمل سدودا ترابية، لتساعد في تحويل مسارات مياه الامطار والسيول لري الاراضي الزراعية وتخزين المياه في هرابات إسمنتية تحت الأرض لإعادة استخدامها في الشرب وري الزراعات.





وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية في المحافظة لمواجهة الظروف الجوية.





ووجه المحافظ مسئولي مديريات الخدمية باتخاذ جميع الاستعدادات بالمرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة.. وقال الي انه يتم تنفيذ خطة رئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة، وذلك من خلال قيام الجهات المعنية بمراجعة خطط الطوارئ الخاصة بها بشكل مستمر.وتنفيذ السيناريوهات التي تم وضعها من قبل حسب المتغيرات الجوية.





وأكد العميد أسامة الغندور، السكرتير العام للمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية، واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الادارة العامة للموارد المائية والري. ووجه "الغندور"، باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ، ورفع درجة الاستعداد في غرف العمليات بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام.



