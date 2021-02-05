تطوير المناطق المحرومة بمدينة الغردقة.. ورصف الشوارع الضيقة

تابع اللواء "عمرو حنفي" محافظ البحر الأحمر المشاكل الحقيقية التى تهم المواطنين والوقوف على مطالب واحتياجات المناطق المحرومة من خلال الجولات الميدانية وتكليف رؤساء المدن بإتباع أساليب مبتكرة لحل المشكلات الخدمية حسب الإمكانيات المتاحة.

وبدأت رئاسة مدينة الغردقة وتعليمات اللواء "عاطف وجدي" رئيس المدينة فى توجيهات" محافظ الإقليم" بتطوير منطقة الانتر ومجاويش والكوثر والمستلزمات والسنتر الليبي ومبارك ١١.١٢.١٣ والحجاز والكهف والمدارس عقب زيارته لهذه المناطق ووقوفه على مدى احتياجها للخدمات وسادت حالة من الرضا والإشادة بين أهالى مدينة الغردقة مع بداية تنفيذ الوحدة المحلية لمدينة الغردقة خطه غير التقليدية للاهتمام بالمناطق التى تعانى من نقص الخدمات والبدء فى رصف الشوارع الضيقة والممرات والأزقة فى المناطق السكنية ببلاط الانترلوك خاصة مع صعوبة رصفها بالإسفلت لصعوبة دخول المعدات بالشوارع الضيقة ومعاناة المواطنين.

وتابع "رئيس مدينة الغردقة" ويرافقه رؤساء الأحياء ومدير الإدارة الهندسية ومدير إدارة المتابعة الميدانية جولات ميدانية لمتابعة تنفيذ الأعمال وتطوير عدد من المناطق الوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومطالبهم ومتابعة أعمال النظافة ومن بينها أعمال رصف الشوارع الضيقة والأزقة بمنطقة مجاهد والصيادين والملاحة ببلاط الأوتلوك.

ووجه" وجدي" بمراجعة أعمال الصرف الصحى والكهرباء والميول بالشوارع المستهدفة لتسهيل صرف المياه والأمطار بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية والفرعية وإنهاء أعمال الإنارة ودفن الكابلات الكهربائية بعد تغيير الأعمدة والكابلات.

وقال رئيس مدينة الغردقة أن هناك خططا يجرى تنفيذها تباعًا من أجل توفير الخدمات والمرافق الضرورية للمواطنين خاصة بالمناطق المحرومة والتى تعانى من نقص أو ضعف الخدمات مثل الرصف وإنارة الشوارع ليلا ومد شبكات المرافق الأخرى.