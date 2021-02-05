صالح وباشاغا يتصدران الجولة الأولى من التصويت على المناصب التنفيذية في ليبيا





وقالت ويليامز إنه سيتم إطلاق الجولة الثانية للتصويت على المناصب التنفيذية الليبية بعد فشل القوائم الأربع في الحصول على الأصوات المطلوبة، مشيرة إلى أن القوائم لم تصل إلى النسبة المطلوبة وهي 60%، وفقًا لموقع "ليبيا 24".





وحصلت القائمة الرابعة التي تضم عقيلة صالح كرئيس للمجلس الرئاسي، وفتحي باشاغا كرئيس للحكومة على 25 صوتًا لتتصدر بذلك جميع القوائم، فيما تليها القائمة الثالثة بـ 20 صوتًا، على أن تعقد الجولة الثانية من التصويت القائمة الرابعة والثالثة بعد فاصل مدته ساعتين.





وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، أعلنت أنها ستشرح آليات التصويت على السلطة التي ستبصر النور قريبا، مؤكدًا أن كافة الأطراف الليبية تعهدت بالالتزام بنتيجة التصويت.

وكشفت ويليامز أن المرشحين تعهدوا بمنح 30 في المئة من المناصب للنساء.

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم الجمعة، فشل جميع القوائم المرشحة لتولي رئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي في ليبيا، في الحصول على الأصوات المطلوبة للفوز بالتصويت.