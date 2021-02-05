محافظ المنيا يقرر إخلاء عقار آيل للسقوط وبدء ترميمه

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، الموقع العام لاحد العقارات الآيلة للسقوط بحي شمال مدينة المنيا والمكون من 5 طوابق ، حيث تم على الفور اخلاء العقار من السكان، حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.





رافق المحافظ العقيد محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، الدكتور شريف مدحت مدير فرع الإسعاف بالمنيا.





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قال المحافظ، انه تم فصل التيار الكهرباء وخط المياه والغاز الطبيعي، كما تم الدفع بـ 4 سيارات حماية مدنية، وسيارتي اسعاف، وعمل كردون أمنى بمحيط العقار ، حفاظًا على سلامة وامن المواطنين.





ووجه المحافظ لجنه المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط بفحص حالة العقار واتخاذ اللازم ، مع تطبيق الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى ان الأولوية هي الحفاظ على أرواح المواطنين.





من جانبه اكد رئيس مدينه المنيا انه يجري حاليا أعمال تدعيم وترميم العقار كما سيجري أعمال تخفيف أحمال للعقار من خلال ازالة الطابق الاخير وذلك وفقا لقرار لجنة المنشآت المنهارة والايلة للسقوط.









وفي سياق متصل عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، اجتماعا موسعا مع رؤساء المدن والمراكز، والقري، وفني التنظيم ومسؤولي المتغيرات المكانية، وذلك تنفيذًا لتكليفات المحافظ بمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.





قال نائب المحافظ، إن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليًا توفر صورًا فضائية بدقة عالية، نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة، وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، والتعامل معها.





شدد نائب المحافظ على ضرورة تحويل جميع الإجراءات على المنظومة (الغير قانونية) الى قرارات إزالة، حتى وان كان المواطن متقدم بطلب تصالح، مع الانتهاء من حالات المتغيرات المكانية القديمة، وإزالة جميع الحالات المخالفة في مهدها، والمتابعة والرصد اليومي للمتغيرات من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، مؤكدًا على سرعة الإنجاز في ادخال الشهادات على المنظومة، مع التنبيه على توعية المواطنين بعد المخالفة.



