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فن

ميريهان فارس تنعى عزت العلايلى

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:39 م
عزت العلايلي
عزت العلايلي
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مصطفى كرم

نعت الفنانة ميريهان فارس الفنان الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة

ونشر ميريهان فارس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلقت عليها قائلة"‬‏‪ ‬‏‪إنا لله وإنا إليه راجعون ..البقاء لله ربنا يرحمك يا استاذ عزت".

وكان  محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 

وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».

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