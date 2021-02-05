افتتاح مساجد جديدة في المحافظات.. أوقاف الإسماعيلية تفتتح 3 جوامع.. و7 في البحيرة بتكلفه 16 مليون و600 ألف جنيه

*وكيل الأوقاف بالإسماعيلية: الافتتاحات تأتى من حرص وزارة الأوقاف على إعمار مساجد الله

*محافظ البحيرة: خلال عام واحد بناء وافتتاح اكثر من 150 مسجدا تجاوزت تكلفتها 230 مليون جنيه





أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، بالعمل وكيلًا لوزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، خلفًا للشيخ مجدي بدران، الذى صدر له قرارًا، بالعمل وكيلًا لوزارة الأوقاف بالشرقية، خلفُا للشيخ زكريا الخطيب، الذى صدر له قرار بالعمل مستشارًا لرئيس الإدارة المركزية لشئون التفتيش والرقابة بديوان عام وزارة الأوقاف.





وتفتتح مديرية أوقاف الإسماعيلية، اليوم الجمعة، 3 مساجد جديدة في مركزى التل الكبير وأبو صوير، ومنطقة الشهداء بمدينة الإسماعيلية، بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف وطبقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في إعمار المساجد والافتتاحات التي تتوالى.





وتشمل المساجد الجديدة التى سيتم افتتاحها مسجد الرحمة بعزبة تل الحطب بمدينة التل الكبير، ومسجد الرحمة، بمنطقة ترعة 5، بمدينة أبو صوير، ومسجد العلوانية بمنطقة الشهداء بمدينة الإسماعيلية.





وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن الافتتاحات تأتى من حرص وزارة الأوقاف على إعمار مساجد الله، فيما تقوم لجنة من مديرية أوقاف الإسماعيلية بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة

الشخصية "المصلية" ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.





وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 26 مسجدًا فى 8 محافظات ليكون إجمالى ما جرى افتتاحه منذ أول سبتمبر 2020م (845) مسجدًا حتى الآن.





وفي الإطار ذاته، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرفة.





وأشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.





وأشار إلى أنه تم خلال عام واحد بناء وإفتتاح اكثر من 150 مسجد تجاوزت تكلفتها 230 مليون جنية فى طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة 13855 مسجد لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاة الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال أدائه لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور بالتزامن مع إفتتاح 7 مساجد جديده بنطاق مراكز بدر والمحمودية وأبو حمص والرحمانية وشبراخيت وشرنوب بتكلفه إجمالية بلغت 16 مليون و600 ألف جنيه وهى :-





- مسجد الرحمن بقريه المعركه بمركز بدر والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 667 متر ، وبلغت التكلفة الإنشائية 4 مليون جنيهآ .

- مسجد ليديا الجديدة بقريه ليديا بمركز المحمودية والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 262 متر ، بتكلفة إنشائية 2 مليون و300 الف جنيهآ .

- مسجد صلاح عبد الرازق بقريه بسنتواى بمركز ابو حمص والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 694 متر ، وبلغت التكلفة الإنشائية 3 مليون جنيهآ .

- مسجد الوحدة المحلية بسمخراط بقرية سمخراط بمركز الرحمانية والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 252 م٢ ، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون و800 ألف جنيهآ .

- المسجد الكبير بطورنو بقرية طورنو بمركز المحمودية والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 368 ، بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه .

- مسجد الغفاره بقريه كفر السابى بمركز شبراخيت والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 183 متر ، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون و500 ألف جنيهآ .

- مسجد ابراهيم هلال بقرية شرنوب بمركز دمنهور والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 215 متر ، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون و500 ألف جنيهآ .





وتناولت خطبة الجمعة والتى جاءت تحت عنوان "حديث القرآن عن بغاة الفتنة والمفسدين في الأرض"، فقد أمر القرآن الكريم بكل خير وإصلاح، والنهى عن كل شر وإفساد، وإن المتأمل في القرآن الكریم يجد أنه قد أولى الحديث عن بغاة الفتنة والمفسدين في الأرض عناية خاصة وذلك لبيان ضلالهم وإظهار خطرهم علی الأديان والأوطان وقد بين لنا الحق سبحانه صفات المفسدين والبغاة، ومنها الكذب والتدليس وادعاء الصلاح والإصلاح ونشر الشائعات وبث الفتنة والوهن بين الناس



