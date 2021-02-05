ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رابح ماجر لـ صدى البلد: مهمة الأهلي أمام البايرن ليست مستحيلة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:25 م
رابح ماجر
رابح ماجر
Advertisements
محمد السعيد
تحدث رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ المقرر إقامتها، الاثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر، في الفترة من 4 فبراير الجاري، حتى يوم 11، من الشهر ذاته.

وقال رابح ماجر لـ صدى البلد: "مباراة بايرن ميونخ ستكون صعبة على الأهلي ولكن المهمة ليست مستحيلة، وعلى لاعبي الأهلي التحلي بإرادة قوية خلال اللقاء".

وتابح رابح ماجر:" أتمنى التوفيق للأهلي أمام بايرن ميونخ".

وعن نتيجة مباراة الأهلي والدحيل، قال رابح ماجر:" الأهلي ظهر بمستوى ممتاز في الشوط الأول وهدد مرمى الدحيل أكثر من مرة، ونجح في تسجيل هدف عن طريق حسين الشحات".

وتابع:" في الشوط الثاني ظهر بمستوى متواضع، والدحيل كان الأخطر".

وتأهل الاهلي إلى الدور نصف النهائي من مونديال الاندية، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية بالدوحة، أمس الخميس.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تيجريس أونال يواجه أولسان هيونداي في افتتاح كأس العالم للأندية.. اليوم

مونديال الأندية.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

افتتاح مونديال الأندية.. موعد مباراة تيجريس أونال ضد أولسان هيونداي والقنوات الناقلة

صراع الملايين.. تعرف على القيمة التسويقية للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

سيطرة عربية.. 5 دول نالت شرف استضافة كأس العالم للأندية

"آس" الإسبانية تحذر فرق المونديال من ثلاثي الأهلي الناري

ترشيحاتنا

جنازة عزت العلايلي..الرئيس الفلسطيني يبعث ببرقية تعزية

ماركا: ميسي يملك مفتاح انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

استعدادات الامتحانات وحوافز المعلمين.. تفاصيل 5 مخاطبات رسمية أرسلها وزير التعليم لـ المديريات في أسبوع واحد

صراع العمالقة.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ؟

استشارى نفسى يكشف أسباب محاولة انتحار فتاة التيك توك منة عبد العزيز

رئيس الحرمين الشريفين يوجه باعتماد استخدام تطبيق توكلنا ويحذر من التهاون في الإجراءات الاحترازية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام المقابر.. شاهد لحظة دفن جثمان الفنان عزت العلايلي

تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور

شاهد... لبلبة تنهار في جنازة عزت العلايلي