رابح ماجر لـ صدى البلد: مهمة الأهلي أمام البايرن ليست مستحيلة





وقال رابح ماجر لـ صدى البلد: "مباراة بايرن ميونخ ستكون صعبة على الأهلي ولكن المهمة ليست مستحيلة، وعلى لاعبي الأهلي التحلي بإرادة قوية خلال اللقاء".





وتابح رابح ماجر:" أتمنى التوفيق للأهلي أمام بايرن ميونخ".





وعن نتيجة مباراة الأهلي والدحيل، قال رابح ماجر:" الأهلي ظهر بمستوى ممتاز في الشوط الأول وهدد مرمى الدحيل أكثر من مرة، ونجح في تسجيل هدف عن طريق حسين الشحات".





وتابع:" في الشوط الثاني ظهر بمستوى متواضع، والدحيل كان الأخطر".





وتأهل الاهلي إلى الدور نصف النهائي من مونديال الاندية، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية بالدوحة، أمس الخميس.





وتقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".





تحدث رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ المقرر إقامتها، الاثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر، في الفترة من 4 فبراير الجاري، حتى يوم 11، من الشهر ذاته.