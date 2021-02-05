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أخبار العالم

خلال 24 ساعة .. الأردن يسجل 1222 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:23 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
 

أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل  (1222)  إصابة جديدة  بفيروس كورونا المستجدّ، حيث تصدرت العاصمة الاردنية عمان قمة الإصابات في المملكة ب (746). 

وأوضحت الصحة الاردنية في بيان لها منذ قليل أن  إجمالي الاصابات في المملكة ارتفع إلى (332,990) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (10072) حالة.

كما سجلت الوزارة الاردنية  (8) حالات وفاة،  ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4362) حالة.

فيما تم رصد  تعافي  (608) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى (318,556) حالة.

كما تمّ إجراء (21,311) فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,984,226) فحصًا. 
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