لمرضى الكوليسترول.. احرص على تناول البيض بهذه الكمية فقط

عندما يعاني جسمك من زيادة في الكوليسترول، فإنه يترسب على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، ويقلل تدريجيًا المساحة التي يمكن أن يمر فيها الدم، مما يؤدي إلى تصلب وتيبس الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم ، وهو أحد الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية، وهناك أيضًا تقييد لتدفق الدم إلى القلب والأعضاء الأخرى .
كما تعد مخاطر ارتفاع الكوليسترول سببًا كافيًا لك للتعرف على الطرق المختلفة للتحكم في مستويات الكوليسترول في الجسم وإدارتها، وكشفًا لما قدمه Boldsky إليكم بعض النصائح الهامة لعلاج الكوليسترول بشكل طبيعي.
- تناول السمك
يعد تناول سمك السلمون والتونة والمأكولات البحرية الأخرى إحدى طرق خفض الكوليسترول بشكل طبيعي، على سبيل المثال ، الأسماك ، مثل السلمون والتونة، غنية بالأوميغا 3 ، التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول، لذلك ، يوصى بإضافة السمك إلى قائمتك الأسبوعية مرتين أو ثلاث مرات، أحماض أوميغا 3 الدهنية هي نوع من الدهون المتعددة غير المشبعة المفيدة للقلب والتي تساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي.
- تعرف على مصادر الدهون المتحولة
تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية للحفاظ على مستوى صحي من الكوليسترول في التخلص من الدهون المتحولة في نظامك الغذائي، توجد الدهون المتحولة بشكل طبيعي في اللحوم ومنتجات الألبان ويمكن إنشاؤها بواسطة عملية كيميائية تحول الدهون الطبيعية إلى دهون متحولة، تعتبر الدهون المتحولة من أسوأ الدهون الصناعية بشكل عام ، ومن المسببات الرئيسية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، ولا تساعد الدهون المتحولة في تحسين صحتك بأي شكل من الأشكال.
- تناول البيض باعتدال
الاستهلاك اليومي الموصى به من الكوليسترول هو 300 مجم للأشخاص الأصحاء، تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 213 ملليجرام من الكوليسترول ، مما يترك 90 ملليجرام أخرى متاحة تقريبًا، هذا يعني أنه يمكنك تناول البيض ، ولكن يجب ان تقلل من استهلاك الكوليسترول على مدار اليوم بشكل صحي.