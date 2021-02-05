لمرضى الكوليسترول.. احرص على تناول البيض بهذه الكمية فقط

- تناول السمك

يعد تناول سمك السلمون والتونة والمأكولات البحرية الأخرى إحدى طرق خفض الكوليسترول بشكل طبيعي، على سبيل المثال ، الأسماك ، مثل السلمون والتونة، غنية بالأوميغا 3 ، التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول، لذلك ، يوصى بإضافة السمك إلى قائمتك الأسبوعية مرتين أو ثلاث مرات، أحماض أوميغا 3 الدهنية هي نوع من الدهون المتعددة غير المشبعة المفيدة للقلب والتي تساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي.



