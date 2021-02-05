قرار عاجل من الخطوط الجوية السعودية بشأن كورونا

أعلنت الخطوط السعودية، عن تفعيل نظام العمل عن بعد بنسبة 50% من أعداد موظفي الشركة بداية من الأحد القادم.





وذكرت الخطوط الجوية السعودية بحسب صحيفة الوئام أن القرار سيتم تطبيق لمدة 10 أيام قابلة للتمديد؛ مؤكدة أن الهدف من ذلك هو منع تفشي فيروس كورونا.









وكانت الخطوط السعودية عدلت رحلاتها الجوية، التي تسيرها إلى مطار القاهرة الدولي، وتقلع من مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك قبل ساعات من تنفيذ قرار تعليق الرحلات الجوية التي اتخذته المملكة السعودية حيال القادمين إلى أراضيها تجاه 20 دولة من بينهم مصر، ضمن تدابيرها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.







