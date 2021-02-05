العثور على جثة شخص ملقاة بمصرف في الخانكة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة شخص بالعقد الرابع من العمر ملقاة داخل مصرف بدائرة مركز الخانكة.





تلقي اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العقيد محمد عبدالسلام مأمور مركز شرطة الخانكة بالعثور على جثة شخص متوفى دائرة المركز.





وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة وتبين أن الجثة ملقاة داخل مصرف بحي الكويتي دائرة المركز لشخص بالعقد الرابع من العمر.





تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة فامر المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة بالتحفظ على الجثة وتوقيع الكشف الطبى عليها لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

من ناحية اخرى تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض العثور علي جثة خفير خصوصي مقتولا داخل مخزن أخشاب بقليوب حيث تبين أن وراء الجريمة نجار مسلح بقصد السرقة ليستولي علي 500 جنيه كانت مع المجني عليه والهاتف المحمول الخاص به، ليهرب لقرية إقامته بتلا في محافظة المنوفية.

تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب بتلقية بلاغا من مالك مخزن أخشاب 38 سنة باكتشافه مقتل الخفير الخصوصى لمخزنه 55 سنة.

تشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى تحديد مرتكب الواقعة حيث تبين انه نجار مسلح 55 سنة مقيم بتلا في المنوفية ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف بارتكابه الواقعة.