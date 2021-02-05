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أخبار العالم

تحذير عاجل من السفارة القطرية في الكويت لمواطنيها

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:26 م
الخارجية القطرية
الخارجية القطرية
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محمود نوفل
أصدرت سفارة قطر لدى الكويت تحذيرا عاجلا لرعاياها داخل البلاد بشأن قرار مجلس الوزراء الكويتي والقاضي بمنع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتبارًا من  الأحد القادم ولمدّة أسبوعين.

وعبر تويتر قالت السفارة القطرية لدي الكويت :  تود سفارة دولة قطر لدى دولة الكويت، إبلاغ المواطنين القطريين الكرام أنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء بمنع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 فبراير 2021 م، ولمدة أسبوعين. 

وأضافت السفارة عبر تويتر : فيما عدا أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة بالسلامة.

وكانت صحيفة الأنباء الكويتية أعلنت عن قيام  وزارة الصحة  واتحاد اصحاب الفنادق الكويتية باجتماع عاجل ، لوضع آلية وبرنامج عمل لبدء عملية الحجر المؤسسي للقادمين إلى الكويت اعتبارا من يوم الأحد القادم من المواطنين. 

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن ذلك يأتي  تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء في الحجر المؤسسي للمواطنين القادمين لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة.

وبينت  المصادر انه خلال الأسبوعين المقبلين ستدرس الجهات الحكومية وبالتعاون مع الفنادق والشركات في تطبيق الحجر المؤسسي الالزامي للوافدين في حال اتخاذ قرار من قبل السلطات الصحية ومجلس الوزراء بإعادة فتح مطار الكويت الدولي أمام المقيمين من جديد. 

وأضافت المصادر : بحيث يكون الحجر داخل الكويت وهو ما تطالب به شركات الطيران المحلية والإدارة العامة للطيران المدني منذ أشهر.

كما أكدت  المصادر انه لم يتم تحديد  القيمة المالية للحجر المؤسسي للمواطنين عن فترة السبعة أيام المحددة حاليا حتي الان، مشيرة الى ان القرار سيتخذ خلال اليومين القادمين لتعميمها على الركاب القادمين الى البلاد اعتبارا من الاحد المقبل.

وحول وجود استثناءات لبعض الفئات من الوافدين لدخول البلاد، قالت المصادر انه (حتى هذه اللحظة) لم يصدر اي قرار بهذا الشأن.

ومن المقرر بحث عدد من الأمور اللوجستية والخاصة بنقل القادمين إلى الفنادق المخصصة للحجر المؤسسي.

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