الحكومة تستجيب لشيوخ التنسيقية بإصدار عملة لتكريم الأطباء..تفاصيل

كشف أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس الشيوخ، تفاصيل استجابة الحكومة لطلب التنسيقية بإصدار عملة خاصة بتكريم الأطباء.





وقال نجاتي، في مداخلة هاتفية لبرنامج الأخبار، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، إن فكرتهم انطلقت في أواخر مارس وبداية أبريل لعام 2020، متابعا أن الفكرة تهدف لتكريم أبطال رجالنا من الأطقم الطبية.





وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس الشيوخ، أنهم يقدمون أدوار بطولية في حرب ضد فيروس كورونا المستجد، مقدما التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للاستجابة.





وكان وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية إجلال واعتزاز بالرسالة الإنسانية النبيلة التي يعكف «جيش مصر الأبيض» على أدائها بمنتهى الإخلاص، مُتصدرًا الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ملحمة بطولية تُجسد تفاني الأطقم الطبية في ميادين العطاء؛ ليُسطرها التاريخ بأحرف من نور.."









أوضح الوزير، أن "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تُوثق هذا الدور البطولي المتعاظم لجيش مصر الأبيض في ذاكرة الأمة، من خلال طرح ١٠ ملايين قطعة من فئة الجنيه، و٥ ملايين قطعة من فئة الخمسين قرشًا تحمل شعار فرق مصر الطبية؛ تقديرًا لجهودهم الكبيرة في إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بكل بسالة".





وأكد الوزير على أن "الدولة تُولى اهتمامًا متزايدًا بالعاملين بالقطاع الصحي، وقد تم إقرار حزمة إضافية لتحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو ٦٠٠ ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحي بتكلفة إجمالية ٢,٢٥ مليار جنيه لأعضاء المهن الطبية الذى يُصرف للأطباء وهيئات التمريض من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيهًا، على أن يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية".





أضاف الوزير أنه "تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب الامتياز، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا بدلًا من ٤٠٠ جنيه، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩، بتكلفة إجمالية ٣٢٠ مليون جنيه سنويًا".

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته لمبادرة تكريم الفرق الطبية المصرية بطباعة رموزها على العملة المعدنية من فئة الجنيه ونصف الجنيه، وهي المبادرة التي كانت أطلقتها التنسيقية في شهر أبريل 2020، تخليدا لجهود الفرق الطبية في مواجهة جائحة كورونا تحت اسم (أبطالنا رموز العملة الوطنية).



