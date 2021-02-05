الاستجابة جاءت سريعة.. عضو تنسيقية الأحزاب يكشف تفاصيل تكريم الفرق الطبية

وأضاف "نجاتى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أن المبادرة ظهرت فى إبريل 2020 وجاءت استجابة وزارة المالية سريعة خاصة أن الأطباء تحملوا الكثير وسقطوا ضحايا من فيروس كورونا وكأنهم جنود على خط المواجهة فى هذه الجائحة.





وأكد أن الفكرة جاءت بوضع صور أبطال الفرق الطبية وهو ما يرمز إلى المعنى خاصة أن مجهوداتهم لا تقدر بمال وهدفنا نشر رسالة شكر وتقدير وتخليدا لتضحيات الفرق الطبية.





وتابع أن هذه المبادرة تهدف لرسالة وتخليد لهذه البطولة وتقديرا لشهدائهم وزرع الوعى عند الشباب وتكريم كل مجتهد ونحن فى مرحلة بناء بالتعاون مع الكوادر بأن مصر 30 يونيو رمزت إلى أن مجهود كل شخص يستحق التقدير والتكريم.