ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الاستجابة جاءت سريعة.. عضو تنسيقية الأحزاب يكشف تفاصيل تكريم الفرق الطبية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:55 م
تنسيقة الأحزاب
تنسيقة الأحزاب
Advertisements
شيرين عادل
قال أكمل نجاتى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن مبادرة تكريم الفرق الطبية المصرية بطباعة رموزها على العملة المعدنية  كانت جزءا من مبادرات على الأرض قاموا بها بالعمل مع الأطباء بتوفير المستلزمات الطبية لهم  لرفع المعاناة عنهم  بالإضافة للتوعية مع المواطنين بارتداء الكمامة الطبية.

وأضاف "نجاتى"، خلال مداخلة هاتفية  مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أن المبادرة ظهرت فى إبريل 2020 وجاءت استجابة وزارة المالية سريعة خاصة أن الأطباء تحملوا الكثير وسقطوا ضحايا من فيروس كورونا وكأنهم جنود على خط المواجهة فى هذه الجائحة.

وأكد أن الفكرة جاءت بوضع صور أبطال الفرق الطبية وهو ما يرمز إلى المعنى خاصة أن مجهوداتهم لا تقدر بمال وهدفنا نشر رسالة شكر وتقدير وتخليدا لتضحيات الفرق الطبية.

وتابع أن هذه المبادرة تهدف لرسالة وتخليد لهذه البطولة وتقديرا لشهدائهم وزرع الوعى عند الشباب وتكريم كل مجتهد ونحن فى مرحلة بناء بالتعاون مع الكوادر بأن مصر 30 يونيو رمزت إلى أن مجهود كل شخص يستحق التقدير والتكريم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تنسيقية شباب الأحزاب: تكريم أبناء الشهيد عادل عبد الحميد بالسويس ضمن حملة على راسنا

تكريم أبناء وزوجة الشهيد أحمد عبد الفتاح بقنا ضمن حملة "على راسنا"

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجوب محافظات مصر لتكريم أبناء الشهداء ضمن حملة "على راسنا"

إنشاء نصب تذكارية لشهداء الجيش الأبيض في قنا

محمد عبد العزيز: قوى معادية تستغل ملف حقوق الإنسان لتشويه الدولة

نائبة: سك عملة للأطباء أحد الأساليب الناعمة لتقديم الشكر لهم.. فيديو

ترشيحاتنا

محمد الباز يكشف حقيقةوفاة عزت العلايلى بفيروس كورونا

أول طلعة لمقاتلة بوينج F-15EX الامريكية.. شاهد

لمُشاهدة مباراة الأهلي.. كارثة في سوهاج بسبب كورونا.. صور

إثيوبيا تعلن عن تطور جديد في بناء سد النهضة.. وقرار عاجل بشأن عملية الملء

رئيس نادي بايرن ميونخ: لن أكون مغرورا أمام الأهلي.. وسنأخذ المباراة على محمل الجد

تحذير عاجل من السفارة القطرية في الكويت لمواطنيها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير مناعة يؤكد على فوائد الزنك في علاج كورونا

بملابس لافتة.. زوجة زيدان برفقته من الاهرامات

بعد فستانها الأخير.. إطلالات لـ ميريهان حسين تستفز جمهورها