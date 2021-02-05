سهر الدماطي: نريد تحويل الفكر الادخاري في مصر إلى استثماري

قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية والاقتصادية، إنها تريد أن تحول الفكر الادخاري في مصر إلى فكر استثماري، مضيفة أن الفكر الاستثماري يساهم في تحقيق مشاريع وفرص عمل للشباب. وفرص





وأضافت سهر الدماطي، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء "دي إم سي"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، اليوم الجمعة، أنه علينا نخرج بفكرة استثمر في بلدك من أجل بلدك، ونحتاج لكي تكون الدولة صاحب الفكرة بهدف كسب الثقة.





وفي السياق نفسه أشارت الخبيرة المصرفية والاقتصادية، إلي أن مشروع قناة السويس الجديدة ذهبت له أموال المواطنين، لعدة أسباب أولها أنه مشروع قومي وثانيا حبًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا هو مشروع قوي بدلا من الإدخار، مؤكدة أن استثمار المصريين لأموالهم في قناة السويس الجديدة نموذج يحتذى به.