يعطي مناعة بنسبة 76%.. باحث مصري بـ استرازينيكا يكشف نتائج التجارب الأخيرة على لقاح كورونا

كشف الدكتور أحمد سالمان الباحث المصري في أكسفورد بشركة "استرازينيكا"، نتائج التجارب الأخيرة على لقاح فيروس كورونا.





قال سالمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، إن جرعة واحدة تعطي مناعة تصل 76% وبنسبة 100% تمنع من الدخول في الأعراض الشديدة للفيروس.





أضاف الباحث المصري في أكسفورد بشركة "استرازينيكا"، أن جرعة واحدة من اللقاح تعطي مناعة لمدة 3 أشهر تقريبا، مشيرا إلى أن التطعيم بجرعة واحدة من اللقاح يقلل انتشار العدوى بنسبة 67%.





وأوضح الدكتور أحمد سالمان الباحث المصري في أكسفورد بشركة "استرازينيكا"، أن الأمر سالف الذكر يعني أن اللقاح لا يعطي حماية للحاصل عليه فقط، بل يعطي حماية لمن حوله أيضا.