تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين داخل سيناء.. فيديو

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، آخر تطورات الأحوال الجوية وحالة عدم الاستقرار في الطقس.





وحذر شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج الأخبار، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، المواطنين داخل سيناء بعدم الخروج منها إلا بعد التأكد من فتح الطرق التي تم غلقها بسبب حالة الطقس.





وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن طريق "الزعفرانة العين السخنة" تم فتحه من ساعات قليلة، مشيرا إلى أن البلاد تعيش حالة من عدم الاستقرار بدأت مساء الأربعاء وامتد تأثيرها يوم الخميس.



