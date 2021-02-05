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تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين داخل سيناء.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:52 م
طقس
طقس
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عادل نصار
كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، آخر تطورات الأحوال الجوية وحالة عدم الاستقرار في الطقس. 

وحذر شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج الأخبار، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، المواطنين داخل سيناء بعدم الخروج منها إلا بعد التأكد من فتح الطرق التي تم غلقها بسبب حالة الطقس. 

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن طريق "الزعفرانة العين السخنة" تم فتحه من ساعات قليلة، مشيرا إلى أن البلاد تعيش حالة من عدم الاستقرار بدأت مساء الأربعاء وامتد تأثيرها يوم الخميس. 

وتابع شاهين، أن الأجواء بدأت تستقر اليوم بشكل كبير، وموجة الطقس السيئ انحصرت في بعض المناطق في محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن باقي محافظات الجمهورية والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بمنأى عن سقوط الأمطار. 
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