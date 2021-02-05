ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رسالة عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن مخزون لقاحات كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:44 م
تيدروس أدهانوم مدير
تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية
Advertisements
قسم الخارجي
طالبت منظمة الصحة العالمية بضرورة إعطاء الأولوية في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19" لكبار السن، والعاملين في المجال الصحي.


وأعرب دكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية عن نزعاجه من الخطاب المقلق في بعض الدول عن أن وفاة كبار السن أمر عادي، مشددا على أهمية حماية كل الأرواح بغض النظر عن العمر أو الجنس أو مستوى الدخل أو الوضع القانوني أو العرق أو أي اعتبارات أخرى.


وقال أدهانوم في مؤتمر صحفي إن عدد اللقاحات الموجودة بأنحاء العالم، يزيد الآن عن عدد الإصابات المُسجلة، مشيرا إلى أن أكثر من 75% من اللقاحات موجودة في 10 دول فقط وأن حوالي 130 دولة يقطن بها 2.5 مليار شخص لم تعطِ بعد أي جرعة من اللقاح لسكانها.


وبينما يعترف  أدهانوم بواجب الدول في حماية مواطنيها، لكنه يؤكد أنه من الأفضل أن تقوم البلدان بعد تطعيم العاملين الصحيين وكبار السن، بمشاركة اللقاحات الموجودة لديها حتى تتمكن الدول الأخرى من تطعيم تلك الفئات.


وأضاف "إذا لم نوقف انتشار الفيروس في كل مكان، قد يؤدي ذلك إلى رجوعنا إلى ما كنا عليه".


وأكد خلال كلمته أهمية أن تشارك الدول ما لديها من لقاحات بعد تطعيم العاملين الصحيين وكبار السن، مشددا على الحاجة لتوسيع نطاق الإنتاج بشكل كبير.


ودعا أدهانوم جميع الدول إلى مشاركة معلومات اللقاحات مع منظمة الصحة العالمية بشكل أسرع وأكثر شمولا، حتى تتم مراجعتها وإضافتها إلى قائمة الاستخدام الطارئ للقاحات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأحمر شفاه فاقع.. نسرين أمين تثير الجدل بهذه الإطلالة

بعد معاناته من ضيق التنفس.. مريض يكتشف ابتلاعه سماعة أذن أثناء نومه

تعرف على أسعار موديلات سيات اتيكا SEAT ATECA 2021 اليوم في مصر.. صور