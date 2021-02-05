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فن

ليه لـ محمد فؤاد تحقق 2 مليون مشاهدة.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:03 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
حققت أغنية «ليه» للفنان محمد فؤاد حوالي 2 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية «ليه» لـ محمد فؤاد تم طرحها يوم 14 يناير الماضي، وهي من كلمات: أسامة محرز، وألحان: محمد خلف، وتوزيع وميكس وماستر: أحمد عبد السلام.

وتقول كلمات الأغنية:
ليه؟
يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه وساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه
ما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه  فات علي بعاده ايام و تعباني الحياة
زي اللي كان عايش في حلم و منه تاه  مش قد بُعده وافقته ليه و عاندته ليه؟
وإزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته بتيجي سيرته أبوس صورته وأبكي عليه


كان الفنان محمد فؤاد، طرح قبل أيام أغنية «الحفلة» وهي من كلمات: دبل زوكش، وألحان: علاء فيفتى.

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