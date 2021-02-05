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رياضة

علاء عبد العال يعلن قائمة أسوان لمواجهة الإنتاج الحربي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:06 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
أعلن علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، في الخامسة مساءً، على استاد السلام ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصرى الممتاز.


وجاءت قائمة الفريق الأسواني:

طلعت الجبلاوي ١
احمد سالم صافي ٢
احمد صبحي ٣
محمد خليفة ٤
محمد جابر ميدو ٥
محمود شبانة ٦
فادي طلعت ٧
عبدالعزيز موسي ٨
احمد عبدالظاهر ٩
عمرو الحلواني ١٠
اشرف مجدي ١٢
احمد الالفي ١٤
خالد وليد ١٦
محمد جمال بيبو ١٨
محمد العشري ١٩
هيثم الفيل ٢٠
احمد خالد ٢٢
ايمانويل ايجيبتور ٢٤
احمد صغيري ٢٥
سولمون منساة ٢٦
احمد دحروج ٢٧
عمرو ناصر ٧٠
احمد بلية ٩٨
الداحي ٩٩

ويغيب عن القائمة  الحارس عمر رضوان ، بعد إعلان الدكتور محمد عبد الغفار طبيب الفريق الأول بإيجابية عينة المسحة الخاصة بكورونا بالحارس ،والمهاجم محمد أسامة إصابة بالعضلة الخلفية .


من جانب آخر أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان المسحة الطبية استعدادا للجولة الثانية عشرة  أمام فريق الإنتاج الحربي  والمقرر إقامتها غدا  السبت 6 فبراير، على استاد السلام ، الساعة 5 مساء.
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