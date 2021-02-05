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أخبار العالم

فرنسا تعلن محادثات مع أمريكا وبريطانيا وألمانيا بشأن إيران

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:41 م
وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان
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قسم الخارجي
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إجراء مباحثات مهمة مع الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا حول الاتفاق النووي مع إيران.

وقال لودريان في تغريدة على تويتر ""كانت لدينا مباحثات معمقة ومهمة حول إيران مع وزراء الخارجية "الأمريكي أنتوني بلينكن، والألماني هايكو ماس، والبريطاني دومينيك راب"، للتعامل معا مع التحديات النووية والأمنية في المنطقة".

وأضاف الوزير الفرنسي، أن الوزراء ناقشوا أيضا "بعض القضايا الملحة الرئيسية الأخرى"، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت تقارير أمريكية، كشفت عن أول اتصال لوزراء خارجية الدول الغربية، التي وقعت الاتفاق النووي مع إيران في 2015، بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى السلطة في واشنطن.

وتحدث مسؤولون في إدارة بايدن في وقت سابق عن  إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني.
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