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رياضة

موسيماني: نحتاج للتركيز أمام بايرن ميونخ.. ونتمنى اللعب بالقميص الأحمر

السبت 06/فبراير/2021 - 12:21 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال موسيماني في تصريحات لقناة الأهلي:"مباراة بايرن ميونيخ لا تحتاج إلى الحديث بشكل كبير عن الخطط والفنيات، بقدر ما تحتاج إلى تركيز شديد في كيفية تقديم عرض قوي ومميز واختيار طريقة لعب تتناسب مع مواجهة بطل أوروبا."

وأكد موسيماني أنه يتمني مواجهة بايرن ميونيخ بالقميص الأحمر الأساسي، مشددا أنه ينتظر دعم الجمهور في الملعب من أجل تقديم أداء جيد أمام بايرن ميونخ

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بايرن ميونخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية
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