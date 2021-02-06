الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعثر على أنشطة نووية سرية في إيران





قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على دليل جديد بشأن أنشطة نووية غير معلنة في إيران.





وأضافت الصحيفة أن المفتشين النوويين عثروا على أثار لمواد المشعة تم في موقعين إيرانيين.





والثلاثاء الماضي، قالت الوكالة إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بسلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "IR-2M" في محطة نطنز النووية المبنية تحت الأرض.





وأكدت الوكالة أن إيران بذلك تواصل انتهاكها للاتفاق النووي المبرم عام 2015.





وأضافت الوكالة، أن إيران كانت تقوم بالفعل بتخصيب اليورانيوم بمحطة نطنز الننوية تحت الأرض، مشيرة إلى أن طهران أبلغتها بالفعل في ديسمبر الماضي، بأنها تخطط لاستخدام 3 من أجهزة الطرد المركزي في المحطة.



