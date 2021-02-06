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أخبار العالم

بايدن يعارض تلقي ترامب إحاطات استخباراتية

السبت 06/فبراير/2021 - 03:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قناعته بضرورة منع الرئيس السابق دونالد ترامب من تلقي أي إحاطة استخباراتية بسبب "سلوكه غير المتوقع".

وقال بايدن، ردا على سؤال مذيعة قناة "سي بي إس" ما إذا كان من الضروري أن يتلقى ترامب إحاطات استخباراتية: "أعتقد لا".

وتابع: "وذلك بسبب سلوكه غير المتوقع، وبغض النظر عن العصيان"، مشيرا بهذه العبارة إلى اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في واشنطن.

وامتنع بايدن عن أي رد مباشر على السؤال بشأن ما الذي يثير القلق بشأن اطلاع ترامب على معلومات سرية. وقال: "أود عدم الحديث عن ذلك علنيا. 

وأعتقد فقط أنه ليست هناك أي حاجة لتلقيه إحاطات استخباراتية. وما الفائدة من تقديم الإحاطة الاستخباراتية له؟ وما هو تأثيره على الأمور، غير أنه قد يفصح عن شيء بشكل عفوي؟".

يشار إلى أن أي رئيس سابق في الولايات المتحدة يستمر في تلقي بعض المعلومات الاستخباراتية خلال فترة معينة بعد تركه منصب الرئاسة.
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