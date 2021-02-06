التصاق شعرها في رأسها.. تصرف غبي يضع فتاة في مأزق| فيديو





فقد نفذ "اسبراي" مثبت الشعر الخاص بها وحاولت استبداله بأقرب شئ في متناول يدها لتتمكن من الخروج بسرعة في مظهر جيد، وكما يقال "في العجلة الندامة".





فلا أحد يعرف فيما كانت تفكر عندما استخدمت الغراء كبديل لتثبيت شعرها، فتحققت أمنيتها ولكن لمدة شهر، فقد التصق شعرها بفروة رأسها وتجمد على نفس الحال بسبب الغراء.





نشرت الفتاة وتدعى تيسيكا براون مقطع فيديو تحكي فيه تجربتها الغبية مع الغراء على تطبيق TikTok حيث شاركت هذا الحادث المؤسف مع أتباعها.





وقالت في حديثها خلال الفيديو: "شعري بقي على هذه الحالة منذ حوالي شهر، لا أستطيع تصفيفه أو فكه، فقد التصق ببعضه وأصبح ثابتا على نفس الوضع".





وأضافت: "الأمر ليس بيدي، عندما أقوم بتصفيف شعري، أحب أن أنهيه باستخدام القليل من رذاذ تثبيت الشعر فقط لإبقائه في مكانه، لكن لسوء الحظ لم يكن لدي أي اسبراي لذا استخدمت هذا".





تكشف تيسيكا عن علبة من مادة لاصقة بخاخ غراء في يدها، وتشير إليه قائلة: "كانت فكرة سيئة، سيئة، سيئة!" وتتابع: "شعري لا يتحرك، تسمعون ما أقوله لكم لا يتحرك.. لقد غسلته 15 مرة وهو لا يتحرك".





وأنهت مقطع الفيديو الخاص بها بتحذير الآخرين من اتباع خطواتها، وأوضحت كيف لم يؤثر الشامبو في زحزحة الغراء الفائق الذي التصق برأسها.





وقد انتشر مقطع الفيديو الخاص بها منذ ذلك الحين، حيث تلقى أكثر من 8.6 مليون مشاهدة عبر تيك توك.

بالطبع معظمنا لديه ذكرى سيئة مع الغراء أو الصمغ (الأمير)، فقد يلتصق بجلدك أو في ملابسك ولا يمكن إزالته أبدا إلا مع مرور الوقت، لكن حالة هذه المرأة كانت الأسوأ.