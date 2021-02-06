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فن

إطلالة صباحية هادئة من ليلى أحمد زاهر في أحدث ظهور لها.. شاهد

السبت 06/فبراير/2021 - 08:47 ص
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة الشابة، ليلي أحمد زاهر، فيديو جديد لها يكشف إطلالتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ظهرت ليلى مرتدية "سويت شيرت" باللون الموف الهادئ، وتركت شعرها البني منسدلا على كتفيها، كما اعتمدت زاهر مكياجا صباحيا بسيطا أضاف نعومة على ملامحها.

يذكر أن تصدّرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر محرك البحث جوجل بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل في "بيتنا روبرت".

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلى زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.     
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