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مرأة

ملابس شتوية.. فهرية أفجان تستعرض جمالها في إطلالة ناعمة

السبت 06/فبراير/2021 - 09:45 ص
فهرية أفجان
فهرية أفجان
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية فهرية أفجان مجموعة صور جديدة من منزلها، قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

 وظهرت فهرية أفجان بإطلالة شتوية ناعمة ، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

وارتدت فهرية أفجان سويت شيرت باللون الأبيض بتصميم الأوفر سايز، وعليه جاكت كت وتر بروف باللون الأبيض أيضا، وهو ما أبرز من رقتها بشكل كبير.


وتركت فهرية أفجان خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت فهرية أفجان في وضع المكياج، حيث اكتفت باللون الروز كأحمر شفاه، مع الكحل والآي لاينر الأسود والماسكرا لتبرز جمال عينيها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف فهرية أفجان في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء ساعة يد باللون الفضي وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

ولدت الممثلة التركية فخرية أفجان، من أصل ألماني في 4 يونيو 1986 في ألمانيا، وهي من أم شركسية الأصل وأب تركي من نازحي مدينة كافالا.

ودرست فهرية إفجان في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الإجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد إلى إسطنبول مع والدتها.

وصورت أول مسلسل تليفزيوني لها والذي أطلق قدرتها التمثيلية وشهرتها؛ حيث برعت في أداء دور "نجلاء" في مسلسل الأوراق المتساقطة.

وفي العام نفسه، قدمت فهرية أفجان أول تجربة سينمائية لها بدور البطولة في فيلم Aşk Tutulması، وفيلم أنت منزلي، كما شاركت عام 2006 في مسلسل Hasret وCennet، وقامت بأداء دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب (Yalancı Bahar) أمام الممثل العالمي جانسيل إلتشين وانتهى المسلسل مبكرًا لظروف شركة الإنتاج بالرغم من أنه كان ناجحًا.

وكذلك اشتهرت فهرية أفجان بمسلسل "طائر النمنمة" عام 2013 - 2014 التي لعبت دور البطولة فريدة، ولها فيلم "العشق يشبهك" مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.

وقامت فهرية أفجان بدور جديد في مسلسل "حَتَّى الْمَمَاتِ" مع انجين أكيوريك بدور محامية، كما أنها قامت بتصوير إعلانات ماركة كوتون Koton العالمية في صيف 2017.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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