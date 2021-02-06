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فن

بإطلالة طبيعية.. سلمى أبو ضيف تنشر صورة جديدة لها بدون مكياج

السبت 06/فبراير/2021 - 09:53 ص
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة  صباحية جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت أبو ضيف بإطلالة طبيعية، حيث لم تتكلف في وضع مساحيق التجميل وتركت شعرها مموجا ومنسدلا بطريقة عشوائية جذابة.

واقترن اسم سلمى أبو ضيف دائمًا، بالموضوعات المثيرة للجدل، ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بـ شاب إيطالي؛ وهو ما عرضها لانتقادات لاذعة بسبب اختلاف الديانة بينهما، ولكن هدأت الأوضاع بعد انفصالها عنه. 

وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى أبو ضيف صور مع رئيس تحرير مجلة فوج في دبي، وهو أيضًا إيطالي الجنسية وردت الفنانة الشابة على الهجوم بانهما مجرد صديقين، ولا تربطهما أي علاقة عاطفية. 

وكشفت سلمى أبو ضيف ، مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بان تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، وذلك بسبب قصر قامتها، وانها رفضت من قبل عروض من 22 وكالة إعلانية في نيويورك. 

وأشارت سلمى أبو ضيف الى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة.


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