الأحد والثلاثاء.. تضامن النواب تستعرض بيان وزارتي التعاون الدولى والتضامن

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى اجتماعين غدا الأحد والثلاثاء المقبل.





ويتضمن الاجتماع الأول المقرر انعقاده غدا الأحد،استكمال مناقشة بیان الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق ۲۰ يناير ۲۰۲۱، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من ايضاحات على أرض الواقع وذلك بحضور الدكتورة وزيرة التعاون الدولي.





كما تعقد اللجنة الاجتماع الثاني الثلاثاء المقبل وذلك لمناقشة بیان الدكتور نيفين رياض القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الذي تم عرضه