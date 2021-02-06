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تعليم

كل ما تريد معرفته عن تخصصات الهندسة للبنات

السبت 06/فبراير/2021 - 10:50 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أحمد الشاهد
تسعى الكثير من الطالبات للالتحاق بكلية الهندسة بجميع فروعها وتخصصاتها المختلفة ، ويتساءل الكثيرين حول أهم الفروع الخاصة بالطالبات ومدى ملائمتها لهن ، وفي هذا التقرير نستعرض أهم التخصصات الهندسية والفروع التي تتناسب مع الطالبات ، وكذلك رصد أفضل الفروع الهندسية وأصعب تخصصاتها، وفي هذا التقرير نجيب لكم عن سؤال " ما هي أفضل تخصصات الهندسة للبنات ؟".

هندسة مدنية للبنات

يعد تخصص الهندسة المدنية هو أحد فروع علم الهندسة ، حيث يرى البعض أن تخصص هندسة مدنية للبنات مناسب لها ولكن على حسب الفرع الذي تتخصص به ، ويرى البعض الآخر أنه غير مناسب لأن طبيعة العمل لا تتلائم معهم ، وبالنسبة لفروع هندسة مدنية للبنات فإنها تتمثل في الآتي :- 


- فرع هندسة الطرق والموصلات :-

ويتخصص هذا الفرع في بناء الطرق والجسور ، إضافة إلى دراسة حالة المرور عند بناء هذه الطرق ، على حسب طبيعة المنطقة ومدى كثافتها السكانية ، كما يضع هذا الفرع المخططات الكاملة للطرق .


- فرع الهندسة الإنشائية :-

ويقوم فرع الهندسة الإنشائية بعمل الدراسة الإنشائية والهندسية للمباني ، إضافة إلى تحليلها ، حيث يعتبر هذا الفرع ذو تشعبات عديدة مرتبطة بالتصميم والتنفيذ والإعداد وغيرها من التخصصات .


- فرع الهندسة الجيوتكنيكية :-

ويعد هذا الفرع من أصعب فروع الهندسة المدنية ، لأنها تتدخل في المباني والطرق والجسور و السدود والأقنية ، ويختص فرع هندسة الجيوتكنيكية بدراسة طبقات الأرض ، إضافة إلى دراسة الأوضاع الخاصة بالأرض ، ومدى صلاحيتها للبناء .

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- فرع الهندسة الطبوغرافية :-

ويتدخل هذا الفرع في الفضاء وعلومه ، حيث يهتم بمسح الاراضي وتقسيمها ، كما يقوم بإعداد الدراسات الخاصة بمواقع المشروعات الهندسية ، والعمل على وضع المخططات المساحية لها ، كما أنه يتدخل في مجال الأقمار الصناعية .

- فرع الإدارة الهندسية والإنشاء :-

ويختص فرع الإدارة الهندسية والإنشاء بإعداد العقود و المناقصات ، وحساب التكاليف الخاصة بالمشاريع الهندسية .


هندسة معمارية للبنات

يعتبر فرع الهندسة المعمارية ، هو أحد فروع علوم الهندسة والذي يقوم بتشييد المباني بشكل آمن ، بحيث يكون خاليًا من الأخطار ، ويعتبر فرع هندسة معمارية للبنات من الفروع الصعبة ، لأن طبيعة عمل هذا الفرع تمثل صعوبة عليهم .

ويخضع الطلاب الملتحقين بهذا القسم للعديد من الاختبارات النظرية والعملية ، لمعرفة مدى مهاراتهم في الرسم والتشكيل والفنون الهندسية ، ويشمل فرع الهندسة المعمارية الأمور الآتية :- 

- الإنشاءات .
- ‏البناء .
- التشييد .
- التصميم .
- الاضاءة .
- ‏التوصيلات الكهربائية .
- ‏التكييف .


أفضل تخصصات الهندسة 

يتسائل الكثير من الطلاب المتقدمين لكليات الهندسة عن أفضل تخصصات الهندسة ، ومجالات العمل المتعلقة بكل تخصص ، وتتمثل أفضل تخصصات الهندسة في الفروع الآتية :- 

- الهندسة الطبية والحيوية (الإكلينيكية) : 

ويقوم هذا الفرع أو التخصص من تخصصات الهندسة بتطبيق المبادئ الهندسية على الأجهزة الطبية ، حيث يقوم المهندس المتخصص في هذا الفرع بعمل الاختبارات والصيانة للمعدات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية .

- هندسة البرمجيات : 

ويشتمل على العديد من التخصصات مثل الأمن المعلوماتي وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي .

- هندسة الحاسبات : 

ويتخصص هذا الفرع في عمل البرامج الخاصة بتطوير الحاسب الالي وأجهزة الكمبيوتر .

- هندسة الميكاترونك : 

ويهتم بدراسة الأنظمة الكهربائية والميكانيكية ، وتصميم الروبوتات ، والأجهزة اللاسلكية والسلكية وأنظمة التحكم .

- هندسة الطاقة :

ويختص هذا الفرع في توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ، وكذلك إنشاء الأجهزة التي تتعلق بهذه الأنظمة والعمل على تطويرها .

- هندسة الكهرباء : 

ويقوم هذا التخصص بدراسة المعدات التي تستخدم الكهرباء والالكترونيات ، وكيفية تصميم هذه المعدات التي تدخل في هذه الاستخدامات .

- هندسة البترول والتعدين : 

ويختص هذا الفرع في إنتاج واستخراج المواد البترولية بمختلف أنواعها ، والتي يتم رصدها من قبل علماء الجيولوجيا .

- الهندسة المعمارية : 

وتختص بالتصميم الكامل للمباني ، بشكل آمن والعمل على تشغيلها وفقًا لأحدث الإمكانيات التكنولوجية .

- الهندسة المدنية : 

ويقوم هذا الفرع من فروع الهندسة بإنشاء الطرق والكباري والجسور والمطارات والسكك الحديدية ، وكذلك تصميم القنوات والسدود وأنظمة الصرف .


اصعب تخصصات الهندسة بالترتيب

يتسائل العديد من الطلاب عن اصعب تخصصات الهندسة بالترتيب ، والتي تختلف على حسب كل تخصص وتتمثل أصعب تخصصات الهندسة في الفروع الآتية :-

- الهندسة الكهربائية :

وتعد من أصعب تخصصات الهندسة ، لأنها تعتمد على المفاهيم الرياضية المجردة .

- الهندسة الكيميائية : 

فهي تعمل على تطبيق أساسيات الهندسة المعقدة مع مفاهيم الكيمياء ، حيث يعد مجال مختلف عن الأساسيات الهندسية ، لذلك يعد هذا الفرع من أصعب فروع وتخصصات الهندسة. 

- هندسة الطيران : 

ويحتاج هذا التخصص لدراسة المفاهيم المعقدة لديناميكيات السوائل ، إضافة إلى دراسة العديد من الفروع الرياضية والتي تمثل عبئا على الطالب بجانب هذه الدراسات الأخرى .
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