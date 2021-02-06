ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد رمضان يحتفل بوصول قناته على يوتيوب إلى أكثر من 12 مليون مشترك

السبت 06/فبراير/2021 - 10:59 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
احتفل الفنان محمد رمضان، بتخطى عدد المشتركين في قناته الرسمية على يوتيوب، حاجز الـ 12 مليون مشترك.

ونشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، مقطع فيديو وعلق عليه، قائلا: "الحمد لله، تخطينا ال12 مليون مُشترك على قناتنا باليوتيوب، ثقة فى الله نجاح".

يذكر أن محمد رمضان يشارك حاليا في تصوير مسلسل «موسى» من بطولة : سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

على ظهر حصان.. ظهور مميز لـ محمد رمضان من مسلسل موسى

ملحمة موسي.. محمد رمضان فى إطلالة جديدة من كواليس مسلسله الجديد.. شاهد

محمد رمضان ينشر مقطعا من أغنية مصباح علاء الدين.. فيديو

ابنة محمد رمضان تشارك في كليب مصباح علاء الدين

محمد رمضان ينتقل بتصوير موسى إلى مدينة الإنتاج الإعلامي.. الأسبوع المقبل

محمد رمضان بـ"الجلباب الصعيدي" في كواليس مسلسل موسى

ترشيحاتنا

هزار وضحك.. الشامي: بلاش تصطادوا في المياه العكرة.. فيديو

بايرن ميونخ يعلن انتهاء أزمة سفر الفريق إلى قطر لمواجهة الأهلي

أفضل سورة تقرأ بعد الفجر ثوابها يعادل قراءة القرآن كله 10 مرات

بدون صبحي والسعيد.. بيراميدز يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام طلائع الجيش

أحمد حسن يكشف سبب أزمة بيراميدز وتراجع نتائجه فى الدوري

اليوم قطع المياه عن 3 مناطق رئيسية في القاهرة.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور

في المنزل.. 6 وصفات طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء

تعرف على أسعار ومواصفات رينو داستر موديل 2021..صور