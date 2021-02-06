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حوادث

رفض طعون 14 متهما في حريق محطة مصر وتأييد أحكام المشدد

السبت 06/فبراير/2021 - 11:30 ص
صدى البلد
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محمد عبدالله
قضت محكمة النقض اليوم برفض طعون 14 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"حريق محطة مصر"، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية في مارس الماضي قضت بالسجن المشدد 15 سنة على علاء فتحي سائق الجرار بهيئة السكك الحديدية والمتهم الرئيسي في حادث حريق محطة مصر الذي وقع في فبراير 2019، مع إلزامه بدفع 8 ملايين و800 ألف جنيه لهيئة السكك الحديدية.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين أيمن الشحات، وعاطف نصر، ومحمود فتحي خليل، ومحمود حمدي توفيق، والسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين أيمن أحمد العدس، وسامح جرجس، ويحيى سعد الدين الكاشف، وعادل سيف يوسف، ومصطفى عبد الحميد.

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