تنسيقية شباب الأحزاب تكشف عن كواليس مقترح سك العملة للأطباء

وجه أكمل النجاتي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين وعضو مجلس الشيوخ، جزيل الشكر إلى رئاسة مجلس الوزراء لموافقتها على سك اصدار عملات متداولة للجيش الابيض، منوها إلى ان هذا التوجه لرئاسة الوزراء ليس بجديد لانهم دائما سباقين بدعم الشباب ومبادارتهم.





وقال أكمل النجاتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، إن فكرة صك العملة جاءتهم لتكريم الطاقم الطبي، وفقا لما قدموه من بسالة وشجاعة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وما قدموه من بطولات عديدة خلال عام كامل.





ولفت الي ان التنسيقية قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم مبادرة الوعي امان، وكانت تعمل على مسارين اولهم هو توعية المواطنين بالاجراءات الاحترازية، والمسار الاخر هو دعم الفرق الطبية ببعض اللوجيستيات وبعض الاشياء الخاصة بالعدوى.





واوضح ان المبادرة مازالت مستمرة بالعمل على إصدار بعض التشريعات والقوانين، حيث سيتم تقديم بعض البحوث والدراسات إلى مجلس الشيوخ من أجل رفع كفاءة المنظومة الطبية ودعم الفرق الطبية ماليا.





كان الدكتور شريف حازم، مستشار وزارة المالية، ذكر أن فكرة إصدار عملة للطواقم الطبية جاءت بالتعاون مع تنسيقية شباب الاحزاب كنوع من التكريم للجيش الابيض، موضحا أنه تم اصدار عملة متداولة عليها شعار الجيش الابيض.





وأضاف أنه تم طرح فكرتين واحدة كانت اصدار عملة تذكارية من الذهب والفضة، او عملة متداولة مثل الجنية والنصف جنيه، وهو ما تم تنفيذه لانها تدل على تكريم شعبي اكثر ويشعر بها كل الناس ويراها جميع الطبقات.





واوضح مستشار وزارة المالية، أنه تم اصدار قرار من مجلس الوزراء ووزارة المالية للبدء في اصدار تلك العملة واعتمادها، وبالفعل تم عمل عدد من الاصدارات بكميات من مصلحة سك العملة، وتم اصدار 10 مليون قطعة من الجنيه، و5 مليون قطعة من فئة النصف جنيه، وستكون موجودة في الاسواق الايام القادمة.