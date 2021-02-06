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فن

عادل إمام.. فتاة صينية تقلد الزعيم في مسرحية شاهد ما شفش حاجة

السبت 06/فبراير/2021 - 12:12 م
عادل امام
عادل امام
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أحمد إبراهيم
اثارت فتاة صينية تدعى اسيا حالة من الجدل الواسع عند تقليدها للفنان عادل امام وتحديدا فى بعض مشاهد مسرحيته الشهيرة "شاهد ماشفش حاجة" والذى قدم فيها شخصية "سرحان عبد البصير". 

وظهرت الفتاة الصينية وهى تؤدى نفس شخصية الزعيم عادل امام بشكل كوميدى فى بعض المشاهد وتحديدا مشهد المحكمة والذى كان يتم فيه استجواب الزعيم لمعرفة قاتل جارته الراقصة. 

وكشفت اسيا عن كيفية تعرفها على عادل امام هذه الشخصية الكوميدية وذلك من خلال صديقها الذى قام بترجمة عدد من المشاهد لها بطريقة العامية ووجدت نفسها امام حالة لن تتكرر وقررت ان تتقمص شخصيته فى المسرحية وتقدمها بشكل كوميدى. 

عادل امام يعد احد النجوم الكبار الذى اثروا الحياة الفنية وظل على القمة لمدة 40 عاما حيث اسعد فيها جمهوره ورسم البهجة وشكل وجدانهم وعقولهم بعيد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى ذاكرة التاريخ الفن المصرى.  

كان آخر اعماله مسلسل "فلانتينو" والذى شارك فى بطولته عددي من النجوم منهم دلال عبد العزيز وداليا البحيرى ومحمد كيلانى ووفاء صادق واخراج رامى امام وتأليف ايمن بهجت قمر. 

عادل امام قرر هذا العام الابتعاد عن الساحة الفنية وعدم تقديم أى عمل فنى له كنوع من الراحة والتقاط الانفاس لمواصلة مشواره الناجح. 
عادل إمام.. فتاة صينية تقلد الزعيم في مسرحية شاهد ما شفش حاجة
عادل إمام.. فتاة صينية تقلد الزعيم في مسرحية شاهد ما شفش حاجة
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