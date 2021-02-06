طريق الزمالك سالك ومصاعب أمام الأهلي.. مواجهات منتظرة للقطبين في كأس مصر

أجريت قرعة دور الـ 32 لكأس مصر موسم 2020 / 2021 اليوم، السبت، في مقر الجبلاية بالجزيرة بحضور مندوبي الفرق المشاركة.





وأسفرت مراسم قرعة كأس مصر عن وقوع الأهلي مع النصر ومواجهة الزمالك فريق حرس الحدود.





فريق الزمالك طريقه سالك حتى بلوغ نهائي مسابقة كأس مصر، حيث من المنتظر حال فوزه أمام حرس الحدود أن يلتقى فى الأدوار التالية بفرق الإسماعيلى والمصرى وسيراميكا كليوباترا وأسوان.





في المقابل ينتظر أن يواجه النادي الأهلى فى طريقة حال تخطي فريق النصر فرق سموحة وبيراميدز والاتحاد السكندرى والمقاولون العرب.





وجاءت قرعة دور الـ ٣٢ بكأس مصر على النحو التالي:





الأهلى مع النصر

الزمالك مع حرس الحدود

انبي مع الفائز من سيدي غازي ونبروه

سموحة مع دكرنس

بيراميدز مع العبور

وادى دجلة مع البنك الاهلي

الاتحاد مع النجوم

المقاولون مع بتروجيت

الإنتاج الحربي مع كوكاكولا

الاسماعيلي مع لافيينا

مصر المقاصة مع الفائز من بترول أسيوط وأشمون

سيراميكا كليوباترا مع غزل المحلة

أسوان مع سوهاج

الجونة مع كيما اسوان

المصرى مع المنصورة

طلائع الجيش مع القناة